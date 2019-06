Zeldzame levende maanvis in Waddenzee gezien

In de Blauwe Balg, een vaargeul tussen Terschelling en Ameland, is een levende maanvis gezien. Het gaat om een nog jong exemplaar van ongeveer 60 centimeter doorsnee, meldt het maritiem onderzoeksinstituut NIOZ. Maanvissen worden zo nu en dan levend in de Noordzee gezien, maar in de Waddenzee gebeurt dat zeer zelden.

De maanvis is dinsdag gezien vanaf het NIOZ-onderzoekschip Navicula. Een onderzoeker zag de vin van de maanvis boven water uitsteken. Omdat het water zo kalm was, konden de onderzoekers de vis langere tijd goed volgen en filmen. De vis maakte een gezonde en levendige indruk en zwom weg voor een grijze zeehond die kwam kijken.

Volwassen maanvissen kunnen een lengte van wel 4 meter en een gewicht van ruim 2000 kilo bereiken. Het zijn oceaanvissen die voorkomen in de gematigde en tropische oceanen. Ze eten kwallen, plankton en kleine vis.