Zeldzame Giordano ‘Meesterwerk’ Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk in Amsterdam exposeert vanaf 16 februari tot en met 7 april het schilderij Sint Michaël (circa 1633) van de Italiaanse barokschilder Luca Giordano. De afbeelding van de aartsengel wordt tentoongesteld in de achtste editie van de serie Meesterwerk.

Het schilderij is volgens de kerk om verschillende redenen bijzonder. Om te beginnen de afmeting: het meet 198 bij 147 centimeter. Verder zijn in Nederland bijna geen werken van Giordano te zien en is de symboliek typerend voor de contrareformatie: het werk is uit te leggen als de triomferende rooms-katholieke kerk in de strijd met het opkomende protestantisme. Sint Michaël wordt uitgeleend door de Gemäldegalerie in Berlijn.

De serie Meesterwerk laat werken met een religieuze lading zien die zo bijzonder zijn dat ze bijna nooit worden uitgeleend. Eerdere edities toonden onder meer De Heilige Familie van Rembrandt en Calvary van Marc Chagall. Vorig jaar was de ereplaats ingeruimd voor Gazing Ball (Perugino Madonna and Child with Four Saints) van Jeff Koons. De spiegelende blauw-glazen bol die op het kunstwerk was bevestigd, brak in stukken nadat er een bezoeker tegenaan was gestoten.