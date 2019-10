Zeldzame combi: man met borstkanker

Alleen een oplettend oog ziet het: de typische welving van een mannenborst ontbreekt aan één kant. Frans Bon (56) liet zijn rechterborst verwijderen nadat bij hem borstkanker was geconstateerd. Op deze dag van de borstkankerMAN doet hij zijn verhaal.

De inwoner van het Veluwse Renkum merkt in november 2012 dat er een knobbeltje in zijn borst zit. „Het voelde niet goed. Dit leek meer te zijn dan een onschuldig vetbultje of littekenweefsel van een ontstoken haartje.” Bon gaat langs zijn huisarts, die hem direct doorverwijst naar het ziekenhuis. Daar wordt een punctie genomen. Enkele weken later volgt de uitslag: het bultje blijkt een gezwel te zijn.

Eind november wordt de tumor verwijderd. Een maand later blijkt uit labonderzoek dat het gezwel kwaadaardig is. De boodschap slaat in als een bom. „Hoe is het mogelijk? Ik, een man, met borstkanker!”

Bon brengt zijn ouders op de hoogte. „Die stonden perplex. Dat kan toch niet? Ze hadden nooit gehoord dat borstkanker ook bij mannen kan voorkomen.” Extra schokkend voor het bejaarde stel is het feit dat er bij hun dochter –Frans’ zus– ook borstkanker is geconstateerd. „Zij kreeg de uitslag op dezelfde dag als ik.”

Bons zus overleeft het echter niet. Kort na de uitslag krijgt ze bultjes op haar schouder. Het blijken uitzaaiingen te zijn. Slechts zes weken na het bericht van het ziekenhuis laat ze het leven. „Haar laatste weken had ze verschrikkelijke pijn. We kozen er samen voor om palliatieve sedatie bij haar toe te passen. Met behulp van medicijnen hield de arts haar in slaap.”

Amputeren

Bon besluit zijn rechterborst te laten amputeren. Het spierweefsel wordt weggehaald. Hij heeft er nu weinig last van. „Alleen als ik de banden van mijn fietsen wil oppompen, merk ik dat ik minder kracht heb.”

Na de operatie moet hij een tijdlang herstellen. Bon is zelfstandig ondernemer en hoeft er „gelukkig” niet met collega’s over te praten. „Mannen praten er sowieso veel minder over dan vrouwen. Op de Facebookpagina van de borstkankergroep plaatsen vrouwen zoveel dat de website bijna ontploft. Sinds kort is er ook een Facebookgroep voor mannelijke borstkankerpatiënten, maar daar is het veel rustiger.”

Om de kans te verkleinen dat er kwaadaardige cellen zijn achtergebleven, ondergaat Bon een chemokuur. Het medicijn krijgt hij zes keer, met tussenpozen van enkele weken, via een infuus toegediend. De chemo is behoorlijk belastend voor zijn lichaam. „Ik zag grauw en geel. En mijn conditie ging gigantisch achteruit.” Bon blijft wel aan het werk, alleen in een rustiger tempo.

Na de chemo krijgt Bon tevens een hormoonkuur, omdat de tumor bij hem hormoongevoelig is. Na 3,5 jaar stopt hij ermee. „De kuur duurde eigenlijk vier jaar. Maar ik kreeg er vervelende bijwerkingen van: ik werd depressief en fysiek slap. Ik kon de trap niet meer op komen.”

Mammografie

Bon moet jaarlijks op controle. Bij deze mammografie wordt zijn linkerborst tussen twee plexiglas platen gedrukt, waarna er röntgenfoto’s worden gemaakt. „Het apparaat is ontworpen voor vrouwen. Dat ik daar mijn bescheiden mannenborst in moet doen, voelt heel gek.”

Mannen met borstkanker zeldzaam

Deze maandag is het de Internationale dag van de borstkankerMAN. Dit is een initiatief van de Vlaamse stichting BorstkankerMAN, bedoeld om het fenomeen borstkanker bij mannen grotere bekendheid te geven.

Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen in Nederland. Jaarlijks gaat het om 14.600 gevallen. Eén op de acht vrouwen krijgt er tijdens haar leven mee te maken.

Bij mannen komt borstkanker veel minder voor: tussen de 100 en 150 meldingen per jaar. Vorig jaar ging het om 131 gevallen.

Bij Borstkankervereniging Nederland zijn 127 mannen aangesloten op een totaal van 6194 leden, laat voorzitter Deborah Ligtenberg desgevraagd weten.

Door de relatieve onbekendheid van borstkanker bij mannen wordt de diagnose vaak pas laat gesteld, met een verminderde overlevingskans tot gevolg.