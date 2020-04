Zeldzame blauwoogmaki geboren in Apenheul

In Apenheul in Apeldoorn is een zeldzame blauwoogmaki geboren. Deze diersoort is in het wild ernstig bedreigd. Er leven ook maar weinig maki’s in dierentuinen, die bovendien ook niet vaak een jong krijgen. Het Apeldoornse apenpark is daarom „heel blij” met de geboorte van de maki, die Mahery is genoemd.

Maki’s zijn halfapen die voorkomen op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Apenheul heeft een steunfonds voor de blauwoogmaki’s op het eiland. Door eigen onderzoek weet het park dat er nog maar 500 tot maximaal 6000 van deze dieren in het wild leven. De halfapensoort verdwijnt snel door het kappen van bossen op Madagaskar.

De blauwoogmaki in Apenheul is al een paar weken geleden geboren, maar had een moeilijke start. Zijn moeder bleek niet in staat haar jong te voeden. Omdat elke jonge maki van belang is voor het voortbestaan van de soort heeft Apenheul ervoor gekozen om de halfaap met de fles te voeden. Dat gebeurt anders nooit, omdat Apenheul de dieren een natuurlijk leven wil laten leiden.

Apenheul is op dit moment gesloten wegens de coronacrisis.