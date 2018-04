Zeldzame blauwoogmaki geboren in Apenheul

In de Apenheul is een blauwoogmaki in het Apeldoornse Apenheul geboren. Volgens de dierentuin zijn de aapjes zeldzaam en worden ze met uitsterven bedreigd. In de Europese dierentuinen leven er minder dan dertig.

De zoon van moeder New Hope heeft de naam Reny gekregen. Het kleintje verblijft de komende tijd nog achter de schermen. Daar wordt het voorlopig door de dierverzorgers grootgebracht, omdat de moeder haar kind zelf niet kan voeden.

Reny lag in een stuit en werd daarom met een keizersnede gehaald. Het lukte volgens de Apenheul niet om het kleintje terug te geven aan zijn moeder. Daarom geven dierverzorgers Reny de fles. Dit is een uitzonderlijke situatie, die in principe niet de voorkeur heeft voor Apenheul. Maar bij een soort die zo ontzettend zeldzaam is in dierentuinen, maakt elk jong een verschil, aldus de Apenheul.