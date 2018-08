Zeldzaam visje ontdekt bij Zwolle

Even buiten Zwolle is een bijzonder zoetwatervisje ontdekt. Het is de zogeheten kwabaal, die ook wel zoetwaterkabeljauw wordt genoemd. Hij zwom in een geul bij de Vecht en het Zwarte Water, ten noorden van de Overijsselse hoofdstad.

Het gaat om een jong visje van één jaar oud. Volgens Landschap Overijssel betekent dit dat de kwabaal zich voortplant in het gebied, en dat is goed nieuws volgens de beheerder van het natuurgebied. De kwabaal stelt namelijk hoge eisen aan zijn omgeving.

De kwabaal jaagt ’s nachts op andere vissen. Tot 1950 kwam de vis veel voor in Nederland, maar de aantallen zijn sindsdien hard teruggelopen door toedoen van de mens.