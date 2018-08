Zeldzaam dier per ongeluk mee naar Vlissingen

Een zeldzame primaat die als verstekeling is meegereisd met een Nederlandse vrachtschip, komt vrijdag aan in Vlissingen. Het gaat vermoedelijk om een Garnetts galago, die van de bemanning de naam Edwin heeft gekregen, meldt Stichting AAP, waar het diertje naartoe gaat.

Van de zeldzame halfaap zijn er maar twintig in Europese dierentuinen. Het dier is volgens de stichting waarschijnlijk ongemerkt aan boord van het schip Rolldock Sun geklommen toen het vaartuig twee maanden geleden in Tanzania lag. De bemanning heeft sinds het beestje werd ontdekt voor het dier gezorgd.

Een Nederlands bemanningslid ontdekte het beestje. Hij nam contact op met zijn vader, die AAP weer om advies vroeg. Als in Nederland primaten aankomen of worden gevonden waarvan de gezondheidsstatus onbekend is, is AAP de officiële opvangplek waar ze in quarantaine gaan. Galago’s, net als andere Afrikaanse primatensoorten, kunnen besmettelijke ziektes als gele koorts bij zich dragen.

Het dier is volgens de bemanningsleden ondanks de hoge temperaturen in zijn verblijf in goede conditie, aldus AAP. Tijdens de quarantaineperiode, die minimaal twaalf weken duurt, moet duidelijk worden of het dier gezond is. Na zijn quarantaineperiode zal de galago naar een geschikt nieuw thuis verhuizen.

Net als alle andere primaatsoorten is de galago beschermd onder het Verdrag van Internationale Handel in Bedreigde Soorten. Desondanks wordt de primatensoort binnen Europa als huisdier verhandeld. „We zien vaker dat schepen verstekelingen meenemen”, zegt directeur van AAP David van Gennep. „We weten vrij zeker dat het ook dit keer geen illegale handel betreft, maar een ongelukje.”