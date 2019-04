Zeldzaam bekertje te zien in Fries Museum

Een zeldzame beker uit de 16e eeuw, die eerder opdook in het televisieprogramma Tussen Kunst & Kitch, is vanaf zaterdag te zien in het Fries Museum. Het gaat om een exemplaar uit 1599 waarin 22 namen van Friese adel gegraveerd zijn. Vermoed wordt dat de beker is gegraveerd ter ere van het afleggen van de trouwbelofte van Tjerck van Heerma en Lucia van Walta. Deze gebeurtenis is vergelijkbaar met een verloving nu.

Het glazen bekertje is beschilderd met bladgoud en versierd met rozetjes en zogenoemde mascarons, oftewel architecturale ornamenten, en met een turkooizen pareltje. Dat bekend is waar en door wie de beker is gemaakt, voor wie en welke gelegenheid, is volgens het Fries Museum uniek.

Bovendien illustreert de kostbaarheid van het glas volgens het museum de rijkdom in Friesland in deze periode. Het werd gekocht door de Ottema-Kingma Stichting en is in permanente bruikleen gegeven aan het Fries Museum. De stichting zegt niet hoeveel zij heeft betaald voor het kunstwerk, maar het werd bij Tussen Kunst & Kitch getaxeerd op 85.000 euro.

Tot 15 april is het glaasje te zien in de tentoonstelling Verzameld Werk: de rijke collectie van Friesland. Erna krijgt het een vaste plek in het museum.