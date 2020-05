Zeker vier surfers komen om

Bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen zijn maandagavond zeker vier watersporters om het leven gekomen.

Maandagavond werden er al zeven mensen uit zee gehaald, van wie er twee zijn overleden. Bij hervatting van de zoekactie dinsdagochtend hebben journalisten gezien dat hulpdiensten de lichamen van nog twee watersporters uit het water haalden.

De kustwacht, de politie, de brandweer en KNRM waren dinsdag bij zonsopgang weer op zoek gegaan. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden waren er namelijk nog meer mensen in zee gezien. „Het is onduidelijk of deze surfers zelf uit de zee zijn gekomen of niet.”

De politie heeft contact gehad met familie van de mogelijke vermisten. Een woordvoerster zei dinsdagochtend dat er rekening mee wordt gehouden dat er drie mensen vermist zijn.

Er lag dinsdag een dikke laag schuim op de zee. Een helikopter probeerde het schuim weg te blazen, zodat de hulpdiensten beter konden zoeken. Ook liepen er mensen met stokken in zee om te voelen of er mogelijk lichamen liggen. Na enkele uren werd er een lichaam gevonden.

Uit zee gehaald

Een groep watersporters, onder wie surfers, raakte maandagavond rond 19.15 uur ter hoogte van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen in grote problemen. Vermoedelijk kwam dat door de harde wind. Sommigen konden zichzelf in veiligheid brengen, zeven anderen werden door hulpverleners uit zee gehaald.

Twee van die mensen zijn maandagavond overleden, een derde persoon is naar een ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten hebben maandagavond tot 23.00 uur gezocht en moesten toen de zoekactie staken.

Waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag schreef maandagavond op Twitter: „Dit is op de eerste plaats een persoonlijk drama voor de nabestaanden van de slachtoffers en voor naasten die nu nog in onzekerheid verkeren. Toen aan het begin van de avond een groep mensen ging surfen, had niemand verwacht dat een deel niet thuis zou komen. Ik spreek namens elke Hagenaar én elke Scheveninger als ik zeg dat we intens meeleven en aan de zijde van naasten staan.”

Dapper werk

Remkes gaf blijk van zijn respect voor de hulpdiensten: „Vanuit de lucht, vanaf het land en op het water hebben zij alles op alles gezet om de vermiste personen te vinden. Dat gebeurde onder moeilijke omstandigheden: harde wind, ruwe zee en ondergaande zon. Ook op de hulpdiensten had deze situatie grote impact. Zij hebben erg dapper werk verricht.”