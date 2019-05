Zeker 90 spookpanden van Albanezen in Sittard

Tijdens een grote actie tegen hennepcriminaliteit in Sittard-Geleen zijn negentig zogenoemde spookpanden ontdekt en ontmanteld. In de panden woonden steeds wisselende groepen Albanezen die beschikten over valse identiteitsbewijzen, met name valse Italiaanse of Griekse paspoorten.

Dat heeft burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen dinsdag bekendgemaakt. Volgens hem waren de vervalsingen zo goed dat die door gewone ambtenaren op het stadhuis niet ontdekt kunnen worden. Cox wil hierover op korte termijn overleg met Den Haag. Hij wil ook praten met hypotheekverstrekkers, die veel geld moeten hebben verdiend aan de verkoop en verhuur van panden aan de criminelen. De negentig panden werden gebruikt voor wietteelt voor de regionale markt.

Politie en justitie hielden dinsdag tijdens invallen in ruim twintig panden vier hoofdverdachten aan. Het gaat om twee 40-jarige mannen en een vrouw van 36 jaar, allen van Marokkaanse afkomst, die in België wonen. Ook werd een 34-jarige man van Albanese afkomst uit Geleen aangehouden bij de actie. Daarnaast hield de politie nog eens elf Albanezen aan, nam ruim 100.000 euro in beslag, evenals negen panden, valse identiteitsbewijzen, een auto, een vuurwapen en 7500 wietplanten.

De politie stootte aan de Groenstraat in Geleen op een bedrijf, dat de criminele activiteiten mogelijk maakte, huren betaalde en de rekeningen voor gas, water en licht. Het bedrijf zorgde ervoor dat de criminele activiteiten in de panden jarenlang onder de radar bleven, aldus de politiewoordvoerder.

Bij de actie dinsdag zijn meer dan honderd politieagenten betrokken en medewerkers van gemeenten, de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank en het energiebedrijf Enexis.