„Zeker 90 procent noordelijke scholen staakt”

Zeker 90 procent van de scholen voor basisonderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe doet op dit moment mee aan de staking in die provincies om meer salaris voor leerkrachten. Dat zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb), een van de organisatoren. Met name enkele scholen met een strengere christelijke signatuur onthouden zich van de actie.

Overal zijn stakende juffen en meesters op weg naar bijeenkomsten. De grootste is later op de dag in de Suikerfabriek in Groningen.

Her en der zijn oplossingen bedacht om leerlingen op te vangen. In enkele schoolgebouwen in Drenthe houden grootouders zich met de kinderen bezig.

De actievoerende partijen, verenigd in het PO-Front, hebben na het jongste akkoord over verlaging van de werkdruk opnieuw vastgesteld dat „actievoeren helpt”. Groot probleem blijft echter het tekort aan onderwijskrachten en daarom moet het loon verder omhoog. Samen met een verminderde werkdruk moet dat het werk aantrekkelijker maken en beter onderwijs opleveren.

Eerder is 270 miljoen euro voor salarissen toegezegd. Het PO-Front eist 900 miljoen.