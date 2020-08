„Zeker 76 nabestaanden willen spreken tijdens MH17-proces”

Tot nu toe 76 nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 hebben aangegeven te willen spreken tijdens de rechtszaak. De meesten willen dat daadwerkelijk in de rechtbank doen, een aantal zou via een videoverbinding het woord willen voeren of wil vooraf een videoboodschap opnemen die tijdens het proces getoond wordt.

Dat zei advocaat Peter Langstraat maandag namens het team van advocaten dat in totaal ongeveer 450 nabestaanden bijstaat. Meer dan honderd mensen hebben aangegeven een schriftelijke verklaring in te willen dienen. Ook hebben nu al ruim driehonderd nabestaanden aangegeven van plan te zijn een vordering in te dienen voor schadevergoeding. Het zal waarschijnlijk nog wel een jaar duren voordat de rechtszaak zo ver is dat het spreekrecht op de planning staat. Momenteel bevindt het proces zich nog in de inleidende fase.

Langstraat laat weten dat de informatie die hij maandag deelde met de rechtbank onder voorbehoud is, onder meer met het oog op de coronamaatregelen. „We weten niet of mensen in de toekomst bijvoorbeeld vanuit het buitenland makkelijk deze kant op kunnen komen om te spreken.”

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.