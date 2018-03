Zeker 60 kalveren omgekomen door brand

Zestig tot tachtig kalveren zijn door een uitslaande brand in een veestal in Zwaagdijk (Noord-Holland) om het leven gekomen. De brandweer heeft een aantal dieren in veiligheid kunnen brengen.

Sommigen dieren zijn gewond en worden onderzocht door een veearts. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling die in de verre omtrek te zien is. De brandweer probeert het vuur met vier wagens te bestrijden.

Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.