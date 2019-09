Zeker 500 bellers voor noodnummer Thomas Cook

Het noodnummer voor reizigers die op vakantie zijn via Thomas Cook Nederland of Neckermann is dinsdag zeker vijfhonderd keer gebeld. Het merendeel van de bellers nam contact op omdat hoteliers of andere ondernemers een betaling van vakantiegangers eisten, laat een woordvoerder van reisorganisatie TUI weten.

TUI zette het callcenter op voor garantiefonds SGR, nadat die stichting een melding van financieel onvermogen had gekregen van Thomas Cook Nederland. Het speciale telefoonnummer is bedoeld voor mensen die al op hun bestemming zijn en problemen hebben na het bankroet van het Britse moederbedrijf.

„Soms willen mensen puur gerustgesteld worden”, laat de zegsvrouw weten. „Maar het komt ook voor dat alle mensen om de telefoon staan omdat een hotelier zegt dat ze nog eens moeten betalen.” TUI stuurt dan een e-mail naar de hoteleigenaren waarin wordt uitgelegd dat er voor hun vorderingen een garantiefonds is.