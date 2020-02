Zeker 13 Nederlanders vast om coronavirus in hotel op Tenerife

In een hotel op Tenerife zitten zeker dertien Nederlanders vast. Zes van hen hadden via D-reizen een reis naar het eiland geboekt. Deze boekingen zijn ondergebracht bij reisorganisatie TUI, meldt D-reizen. TUI bevestigt dat.

Eerder bevestigde Sunweb dat via hen vijf Nederlanders in het hotel zitten en via Corendon twee.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel zijn.

De hotelgasten moeten veertien dagen in quarantaine, omdat een Italiaanse reiziger is besmet met het coronavirus. De toeristen worden op hun kamer getest op het virus.