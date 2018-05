Zeilwagen van Stevin rijdt weer

De Vlaamse wetenschapper en ingenieur Simon Stevin ontwierp in 1601/1602 een zeilwagen voor prins Maurits, die er goede sier mee wilde maken bij zijn gasten. De eerste rit nam hij meteen zo’n dertig man mee van Scheveningen naar Petten. Hij zou er slechts twee uur over hebben gedaan. Leerlingen van het ROC Mondriaan in Den Haag hebben nu een replica van het voertuig gemaakt, die zaterdag centraal staat tijdens een historisch spektakel op het strand van Scheveningen.

Er werken meer dan 150 figuranten aan mee. Het evenement heeft plaats in het kader van het jubileum van de ‘bad- en patatplaats’. Tweehonderd jaar geleden opende Jacobus Pronk het eerste badhuis op Scheveningen, wat wordt gezien als het begin van het dorp als kuur- en vakantieoord.

Omstreeks 13.00 uur wordt de zeven meter lange replica van de zeilwagen in gebruik genomen, hetgeen luister wordt bijgezet door koren die het Zeilwagenlied zullen laten horen.