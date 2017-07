Zeiljacht sloeg direct om na afbreken kiel

Het Nederlandse zeiljacht Capella dat zaterdag met fatale gevolgen kapseisde voor de kust van België had zijn kiel verloren. Door het afbreken van het uitstekende deel onder de bodem verloor het schip zijn stabiliteit en kapseisde het vrijwel onmiddellijk. Een woordvoerster van de Belgische politie sprak zondag tegenover het het ANP van een „tragisch ongeval”.

Twee opvarenden, mannen van 70 en 79 jaar uit Breskens, kwamen om het leven en een man van 18 uit Terneuzen wordt vermist. Drie personen werden gered. Het gaat om een 17-jarige jongen die ook uit Breskens komt, een 53-jarige man uit Zuiddorpe (gemeente Terneuzen) en een 37-jarige Belg.

Het ongeval gebeurde zaterdagochtend rond 8.30 uur tijdens een zeilwedstrijd. Pas zes uur later kwam de gebeurtenis aan het licht toen een baggerschip de eerste opvarenden in zee vond. Het waren de twee dode zeilers. Een reddingshelikopter trof vervolgens de drie overlevenden op de romp van het zeilschip aan. Zij werden onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.

De Belgische en Nederlandse reddingsdiensten hebben zaterdag tot zonsondergang uitgebreid gezocht naar de vermiste. „We hebben alle middelen maximaal ingezet, maar helaas niemand aangetroffen”, aldus een woordvoerster van het Belgische Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. De zoekactie is zondag niet meer hervat.

Door de bemanning van het jacht was geen noodsignaal uitgezonden. Aangenomen wordt dat dit als gevolg van het snelle kapseizen niet meer mogelijk was. Het wrak, dat bleef drijven, is geborgen. Het werd naar Oostende gesleept en ligt voor verder onderzoek op een kade.

Het schip deed mee aan de Light Vessel Race, een zeilwedstrijd van de Koninklijke Jachtclub in Zeebrugge. Ongeveer op het moment dat de organisatie zich ongerust bij de reddingsdienst meldde dat het niet was binnengekomen, werden de slachtoffers door het baggerschip aangetroffen.