Zegsman filmfestival Vlissingen: Blootposter is lief en aardig

Zegsman W. Dijkstra van het Vlissingse filmfestival Film by the Sea zegt zich de kritiek van de SGP op een blootposter „voltrekt niet in te kunnen voelen. De poster is juist lief en aardig.”

Dat zei hij woensdag desgevraagd.

De SGP in Vlissingen tekende dinsdag protest aan tegen een poster met daarop een schilderij van een blote vrouw. „Zo wordt de vrouw opnieuw als lustobject afgebeeld”, zegt SGP-fractievoorzitter Lillian Janse. „Dat vind ik respectloos.”

Lilian Janse (SGP): Blootposter voor filmfestival Vlissingen respectloos

Woordvoerder Dijkstra van het filmfestival: „Als die poster respectloos zou zijn, zouden we hem niet verspreiden. De man op de plaat draagt pantoffels. Een associatie met pantoffelheld. Daar kun je van alles van vinden.”