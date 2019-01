„Zeewier kan miljoenen kippen vervangen”

Grootschalige zeewierteelt op de Noordzee kan in 2030 net zoveel eiwit opleveren als 5,6 miljoen kippen. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuur & Milieu. Zo kan zeewier een goede rol spelen in de eiwittransitie: het vervangen van dierlijke door plantaardige eiwitten op ons bord.

Met een speciale techniek zijn eiwitten uit het wier te halen om te gebruiken voor voedingsmiddelen. Wat dan nog overblijft, is om te zetten in groen gas. Dat kan weer worden ingezet in de industrie. Zo wordt zowel voedselvoorziening als industrie verduurzaamd, stelt de natuurorganisatie. Natuur & Milieu denkt ook dat de Nederlandse Noordzee erg geschikt is voor zeewierteelt. Er is daar een overschot aan voedingsstoffen waarop zeewier het goed doet.

Natuur & Milieu stelt voor de ruimte tussen (de te bouwen) windmolenparken op de Noordzee voor zeewierteelt te gebruiken. „Dan maken we dubbel zo goed gebruik van de beperkte ruimte op de Noordzee.”