Zeeuwse ziekenhuizen stellen operaties uit

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen gaan niet-urgente operaties uitstellen. De Zeeuwse ziekenhuizen nemen nu zoveel coronapatiënten uit de regio Rotterdam over dat de reguliere zorg moet worden afgeschaald.

De ziekenhuizen stellen niet-urgente operaties waar mogelijk uit. „Een operatie aan een liesbreuk zal worden uitgesteld, maar als door de breuk bijvoorbeeld darmen in de knel komen, gaat de operatie wel door”, legt een woordvoerder van ZorgSaam uit. Ook acute zorg en poliklinische zorg blijven doorgaan, melden de ziekenhuizen.

In Zeeland zelf is het aantal coronapatiënten relatief laag, maar de twee Zeeuwse ziekenhuizen nemen volgens regionale afspraken al een aantal weken patiënten uit de regio Rotterdam over. Daardoor neemt nu ook in Zeeland de druk op de reguliere zorg verder toe.