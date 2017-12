Zeeuwse woningen zonder gas door vuurwerk

Twintig woningen in het Zeeuwse Kattendijke zijn uit voorzorg afgesloten van de gastoevoer nadat een gasleiding was gesprongen als gevolg van vuurwerk dat in een rioolput was gegooid. Vooralsnog is het volgens een woordvoerder van de brandweer niet nodig om in het dorp tot ontruimingen over te gaan.

De netbeheerder is bezig het lek te dichten. Als alles goed gaat, kunnen de woningen daarna weer worden aangesloten op het gas. Wanneer dat gaat gebeuren, weet de woordvoerder niet.

Ook in het Groningse Hoogezand was zondag een gaslek nadat vuurwerk in een rioolput was gegooid. Daar moesten de bewoners van negentig woningen tijdelijk hun huis verlaten.