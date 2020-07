De 39-jarige Cees van den Bos, SGP-wethouder in het Zeeuwse Schouwen-Duiveland, wordt de nieuwe burgemeester van Urk.

In eerste reactie zei Van den Bos donderdagavond tegenover de Urker gemeenteraad dat hij wil werken aan een „sterke ecomomie” voor Urk. Van den Bos zei voor iedereen burgemeester te willen zijn. „Van orthodox tot vrijzinnig. Ze zijn me allemaal even lief”, zei hij via een videoverbinding.