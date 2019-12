Zeeuwse roman over een zachtmoedige zonderling

Gert Groenleer schreef een roman die zich afspeelt in zijn geboortedorp Colijnsplaat. In ”De stamboomman” portretteert hij een man die een beetje anders is dan anderen: Ko de Vos, een zachtmoedige zonderling met een bijzondere passie.

Hij is geen pocher, maar is best fier op het resultaat. Oud-gemeentearchivaris van Veenendaal Gert Groenleer (67) publiceerde zijn eerste roman. ”De stamboomman” gaat over de belevenissen van Ko de Vos, een wat aparte inwoner van Colijnsplaat die een hartstochtelijk stamboomonderzoeker is.

Waarom dit boek?

„Laat ik vooropstellen dat ik er jaren aan heb gewerkt. Ik was twintig jaar archivaris bij de gemeente Veenendaal en het schrijven gebeurde tussen de bedrijven door. De hoofdpersoon is gemodelleerd naar een inwoner van Colijnsplaat die ik goed heb gekend. Deze man was een beetje een dorpsgek, maar deed geen vlieg kwaad.

Hij was een boerenzoon die niet geschikt was om het bedrijf van zijn vader over te nemen. Een beetje apart, maar soms ook juist heel sociaal en meelevend. Tegelijk held en antiheld. Zijn grote passie was het uitpluizen van de stamboom van zijn dorpsgenoten. Hij is in de jaren negentig overleden.”

Het verhaal speelt dus in het verleden?

„In 1964 om precies te zijn. De bouw van de Zeelandbrug over de Oosterschelde –toen nog Oosterscheldebrug geheten– komt er ook in voor. Je zou het boek een historische roman kunnen noemen. Maar het is ook een echte Zeeuws roman. Mijn vader is landarbeider geweest bij de vader van de man op wie de hoofdpersoon is gebaseerd. Later begon mijn vader een fruitteeltbedrijf. In het boek komen veel bijnamen voor, een verschijnsel dat elk Zeeuws dorp wel kent. De lezer maakt kennis met Krijn de Post, Kee Onheil, Franco en Het Gekrookte Riet. De laatste bijnaam slaat op twee bejaarde broers die krom lopen van het werken op het land.”

Het boek is in Zeeland gepresenteerd?

„Ja, in een tot de laatste plaats bezet dorpshuis van Colijnsplaat. Een feestelijke en geanimeerde avond. Passages die ik voorlas uit het boek brachten bij bezoekers soms een glimlach van herkenning teweeg.”

”De stamboomman” is uw eerste roman?

„Ja, maar ik heb feiten en fictie een beetje door elkaar gehaald. Je hebt schrijvers die een compleet eigen wereld creëren. Het is echt een gave als je dat kunt. Ik ben wat dichter bij mezelf en bij mijn geboortedorp gebleven. Als ik denk aan de man op wie de hoofdpersoon is gebaseerd, hoor ik hem nog praten en zie ik hem nog door het dorp fietsen.”

”De stamboomman”, Gert Groenleer; uitg. Marberg Media, 2019; € 12,99. In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws