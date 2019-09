„Zeeuwse PVV’ers Bosch en Van Dijk moeten weg”

De Commissie Integriteit van de Provincie Zeeland vindt dat PVV’ers Vincent Bosch en Peter van Dijk moeten opstappen. Het liefst nog voor de vergadering van Provinciale Staten van aanstaande vrijdag. Dat staat in een advies dat de commissie schreef aan Provinciale Staten.

De twee Statenleden liggen al langere tijd met elkaar overhoop. Van Dijk werd in april van dit jaar door de Zeeuwse PVV buitenspel gezet. Hij zou onterechte declaraties hebben ingediend. Hij zou daarnaast Bosch met de dood hebben bedreigd. Een claim die later werd ontkracht. Van Dijk en Bosch gingen ieder verder in een aparte fractie.

Achteraf bleek dat ook Bosch niet juist met geld van de partij was omgegaan. Accountantskantoor KPMG deed een onafhankelijk onderzoek naar Van Dijk en Bosch. Dat werd op 18 juli dit jaar afgerond, het advies tot hun vertrek komt daaruit voort.