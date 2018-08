Zeeuwse familieruzie ontaardt in steekpartij

Het was de bedoeling van een Zeeuwse familie om een langlopende ruzie uit te praten, maar in plaats daarvan gingen ze op de vuist en werd een van de betrokkenen neergestoken. De 29-jarige Middelburger is in het ziekenhuis opgenomen en de politie heeft twee andere mannen uit de Zeeuwse hoofdstad, van 26 en 31 jaar, aangehouden.

Waar de ruzie om draaide heeft de politie niet bekendgemaakt, maar wel dat die langdurig was. De 26-jarige verdachte zit nog vast, zijn familielid van 31 mocht na verhoor gaan.