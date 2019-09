‘Zeeuwse commandant al-Nusra’ voor de rechter

In de extra beveiligde rechtbank op Schipol staat maandag de eerste zitting gepland van de 47-jarige Syriër die eerder dit jaar werd aangehouden in het Zeeuwse dorp Kapelle. Ahmad Al K. wordt verdacht van terrorisme en oorlogsmisdrijven, zoals een moord in zijn thuisland.

Hij zou als commandant van de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De Syriër kwam in 2014 als vluchteling naar Nederland en werd afgelopen mei opgepakt.

De verdachte zou hebben geholpen bij de oprichting van de eerste bataljons van het Vrije Syrische Leger, dat streed tegen de troepen van president Assad. Na korte tijd zou hij zijn overgestapt naar al-Nusra en trouw hebben gezworen aan dat Syrische filiaal van al-Qaeda. Hij zou ook hebben deelgenomen aan de standrechtelijke executie van een Syrische militair in 2012. Het Openbaar Ministerie is van plan maandag uitgebreider in te gaan op de verdenking.

Het gaat om een voorbereidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld is nog niet bekend.