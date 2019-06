Zeeuwse club verzamelt al 250 jaar

Prinses Beatrix heeft zaterdag in Vlissingen het eerste exemplaar in ontvangst genomen van een kloek boek, gewijd aan de vele museale voorwerpen die het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) bezit.

Het KZGW, de op een na oudste wetenschappelijke organisatie van ons land, bestaat 250 jaar en de prinses was zaterdag eregast bij de viering in de historische Sint-Jacobskerk in Vlissingen, de stad waar het KZGW werd 1769 is opgericht. Beatrix is beschermvrouwe van het KZGW.

Het boek dat de oud-vorstin in ontvangst nam, ”Van wijs en waan. 250 jaar verzamelen, Zeeuws Genootschap 1769-2019” belicht de verzameling van maar liefst 250.000 voorwerpen die leden van het genootschap bijeensprokkelden. Het gaat om schilderijen, prenten, kaarten, boeken, manuscripten, archeologische vondsten, fossielen, voorwerpen uit exotische landen, schelpen, munten en penningen.

Online

De indrukwekkende collectie is in bruikleen afgestaan aan vier Zeeuwse instellingen, waaronder het Zeeuws Museum en het Zeeuws Archief. Bij de viering zaterdag werd een deel ervan voor het eerst virtueel voor het publiek ontsloten met de lancering van het onlineplatform ”Collectie Online”. Daar zijn de 1100 objecten die het genootschap tussen zijn oprichtingsjaar 1769 en 1804 tot in de verste uithoeken van de wereld vergaarde, digitaal te bekijken. Dit oudste deel van de KZGW-verzameling, plus een aantal andere topstukken, is sinds 2017 beschermd cultuurgoed.

Het Zeeuws Genootschap wil kzgwonline.nl als virtueel museum stap voor stap verder uitbreiden, zodat op termijn de verspreid bewaarde collectie als onlinedatabase weer één geheel wordt. „Zo blijven wij bruggen bouwen tussen wetenschap en samenleving”, zei voorzitter Hugo Schorer in zijn jubileumtoespraak.

Om de jeugd meer bij de activiteiten van het genootschap te betrekken, werd zaterdag in Vlissingen het startsein gegeven voor de prijsvraag Young Energy Society Challenge, waarmee het KZGW Zeeuwse jongeren prikkelt met een baanbrekend idee te komen om de energietransitie in hun provincie de komende jaren te versnellen.

Springlevend

Na 250 jaar is het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen „springlevend” en kan het bogen op „een grote reputatie die tot ver over de provinciegrenzen reikt”, stelt de jubileumcommissie. Het genootschap heeft sinds zijn oprichting als doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreden, vooral over Zeeland. Het organiseert lezingen, symposia en colleges en telt circa 800 leden. Twintig conservatoren houden zich bezig met het wel en wee van de collectie, die door schenkingen en aankopen nog altijd groeit.

Voorzitter van de jubileumcommissie Maarten Steenbeek: „Vooral de laatste jaren ligt het accent van onze activiteiten iets meer op de wetenschap dan op het verzamelen. We financieren bijvoorbeeld een docent aan het University College Roosevelt in Middelburg.”