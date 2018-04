Zeeuwse bestuurder: Nieuwe kansen voor beschermd wonen ggz

Elke gemeente vanaf 20.000 inwoners kan een locatie voor beschermd wonen realiseren voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte.

Dat zegt Jan van Blarikom, voorzitter van de raad van bestuur van Zeeuwse Gronden. De stichting voor wonen en psychiatrie opende sinds 2005 negen locaties voor beschermd wonen, verspreid over diverse gemeenten in Zeeland.

De bewoners –zo’n twaalf per locatie– hebben elk een appartement en daarnaast een gemeenschappelijke ruimte. Zeeuwse Gronden verwacht het komende jaar nieuwe locaties te openen in Koudekerke, Yerseke en Goes.

Kruiningen Michiel Bakker

Van Blarikom spreekt donderdag in Dordrecht op het symposium ”Het nieuwe beschermd wonen”. De bijeenkomst, georganiseerd door Zeeuwse Gronden en familievereniging Ypsilon, richt zich op cliënten, familieleden, beleidsmakers en medewerkers van woningcorporaties, ggz-instellingen en gemeenten.

De veranderingen in de financiering van de zorg bieden gemeenten nieuwe kansen, stelt Van Blarikom. „Het geld dat via de WMO beschikbaar is voor beschermd wonen biedt mogelijkheden op meer plaatsen dergelijke kleinschalige voorzieningen te beginnen. Daardoor kunnen gemeenten mensen die noodgedwongen naar elders zijn verhuisd, terughalen naar hun stad of dorp. Elke gemeente vanaf 20.000 inwoners zou zo’n locatie kunnen realiseren.”

In Zeeland zal het over drie jaar zover zijn, verwacht Van Blarikom. „Dat moet ook elders in het land kunnen, waar je nu soms nog grote witte plekken ziet als het om beschermd wonen gaat.”

GGZ Nederland kon maandag niet aangeven hoeveel (kleinschalige) voorzieningen voor beschermd wonen voor mensen met een ernstige psychiatrische ziekte er landelijk gezien zijn.

Beschermd wonen in de ggz: genieten van kleine parels