Zeeuwen wachten geduldig op die eerste uitslag

In het provinciehuis in Middelburg heerst woensdagavond een geanimeerde drukte. Genoeg om over te praten na een historische verkiezingsdag. En het scherm met de eerste Zeeuwse uitslagen blijft nog lang leeg.

Ze moeten geduld hebben, de bezoekers van de uitslagenavond in het Middelburgse Abdijcomplex. Natuurlijk zijn ze gekomen voor de uitslag van de Statenverkiezingen. Maar pas ruim na elven wordt hun geduld beloond. De uitslag van de gemeente Schouwen-Duiveland komt, onder applaus, als eerste binnen. Forum voor Democratie en de Partij voor Zeeland blijken er de grootste winnaars. Even later volgt Reimerswaal. De SGP, met 6 zetels in de Staten een speler van belang, blijkt in die gemeente 37,4 procent van de stemmen te hebben behaald, iets minder dan de 38,8 procent van vier jaar geleden.

De lijsttrekker van FVD in Zeeland is Fred Walravens, maar niemand kent hem, zo leert een rondgang. Rens Reijnierse, wethouder in Vlissingen namens 50PLUS, voorziet voor zijn partij flinke winst in Zeeland. „Als we 3 zetels halen, kunnen we aan de onderhandelingstafel met de zittende gedeputeerden Van der Maas (SGP) en De Bat (CDA). De andere twee gedeputeerden, van PvdA en VVD, stoppen. Ik denk dat het dan meer voor de hand ligt om met 50PLUS te praten dan met een partij als FVD, waarvan de mensen op de lijst volstrekt onbekend zijn.”

Dat er in drie Vlissingse stembureaus biljetten opdoken bestemd voor Zuid-Hollandse kiezers is bijna geen enkele bezoeker ontgaan. Gedeputeerde Harry van der Maas hoopt dat niet heel veel mensen er hun stem op hebben uitgebracht. Want die stem wordt ongeldig verklaard. „Je hebt dan een teleurgestelde kiezer.”

SGP-Statenlid Kees van den Berge zegt „dankbaar” te zijn „als wij vandaag op 5 zetels uitkomen.” Vier jaar geleden haalde zijn partij in Zeeland ook dat aantal, en de SGP viel toen ook nog een restzetel toe. „Op eigen kracht haalden we er toen 5, en het zou mooi zijn als we er nu op eigen kracht opnieuw 5 halen”, zegt Van der Maas.

Dat pas rond halftwaalf de eerste Zeeuwse uitslagen binnendruppelen, verbaast Reijnierse niet. „Ga er maar van uit dat van tien van de dertien Zeeuwse gemeenten de uitslag pas na middernacht binnenkomt. De opkomst is een stuk hoger dan vier jaar geleden, en al die extra stemmen moeten met de hand worden geteld.” In Tholen is de opkomst bijvoorbeeld 62 procent, tegen 55 procent vier jaar geleden. „Het is best een klus om die lange stembiljetten helemaal uit te vouwen om de stemmen te tellen.”

Het loopt tegen twaalven. Zojuist begon officieel de lente. Of ook een bestuurlijke lente aanbreekt, is aan de Zeeuwse politiek.