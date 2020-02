Zeeuwen: Tunnel ter compensatie tolvrij

De Zeeuwen willen als compensatie voor de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen het liefst een waterstoffabriek in hun provincie of een tolvrije Westerscheldetunnel.

Dat blijkt uit de reacties op een oproep van Omroep Zeeland om met wensen voor compensatie voor de kazerne te komen. Op die oproep kwamen 5421 reacties; 5088 respondenten gaven een postcode in Zeeland op. Van die laatste groep willen er 2371 een tolvrije tunnel en 2018 een waterstoffabriek om de overgang van aardgas naar waterstof mogelijk te maken. Meer wetenschappelijk onderwijs en onderzoek staat op plek drie met 1736 stemmen.

Premier Rutte naar Zeeland om kazernekwestie

Omroep Zeeland wijst erop dat de uitslag van de peiling niet representatief is voor de totale Zeeuwse bevolking, omdat de methode van enquêteren daarvoor niet geschikt was.

Premier Rutte spreekt op 5 maart in Vlissingen met Zeeuwen over de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. De provincie reageerde woedend en verbolgen over deze stap van het kabinet. „Het is goed dat de premier komt praten. Over de kazerne, maar zeker ook over hoe nu verder”, aldus het Zeeuwse VVD-Kamerlid André Bosman.

Opgestapt

Het gebrek aan daadkracht bij Forum voor Democratie rond de kazernekwestie is voor het Zeeuwse Statenlid Robert Koevoets mede aanleiding om uit de partij te stappen. De landelijke partijleiding heeft volgens hem te weinig interesse in provinciale politiek. Hij gaat verder als eenmansfractie.