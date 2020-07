Zeeuwen storen zich aan ‘onveilig gedrag’ toeristen

Toeristen die zich niet aan de Nederlandse coronaregels houden geven de inwoners van Zeeland een onveilig gevoel. Zeeuwen storen zich vooral aan het gedrag van winkelende mensen. „Toeristen die met vijf man breed lopen in een smallere straat in Zierikzee en niet wijken” is een van de reacties van de meer dan 4000 mensen die meededen aan een enquête van Omroep Zeeland.

De enquête volgde na een oproep van de Veiligheidsregio Zeeland aan alle Zeeuwse middenstanders om strenger te zijn tegen klanten en gasten die niet 1,5 meter afstand houden van een ander. Duitsers (72 procent) en Belgen (64 procent) voeren het lijstje aan waarbij is gevraagd naar de herkomst van de toeristen die zich onveilig gedragen, gevolgd door Nederlanders van buiten Zeeland (37 procent). De Zeeuwen zelf doen het het best, met bijna 14 procent die de coronaregels niet goed naleeft.

„Ze lopen in Zoutelande gewoon tegen je aan, In de supermarkten is het enorm druk. Met name Belgen en Duitsers met mondkapjes op vinden het afstand houden niet nodig”, signaleerde een inwoner van Oostburg, meldt Omroep Zeeland. „In Hulst lopen de Belgen gewoon tegen je aan, ze maken nog niet eens oogcontact. Belgen trekken er zich niets van aan”, aldus een inwoner van die stad in Zeeuws-Vlaanderen.