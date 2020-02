Zeeuwen kunnen gratis met de bus naar Kamerdebat over kazerne

De provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten bieden gratis busvervoer aan voor mensen die donderdag aanwezig willen zijn bij het Kamerdebat over de marinierskazerne. Zeeuwse bestuurders laten weten dat ze „verbijsterd zijn over hoe Defensie met Zeeland is omgegaan”. Vele bestuurders reizen naar Den Haag voor het debat.

De Tweede Kamer buigt zich donderdagochtend vanaf 11.00 uur over de geannuleerde verhuizing van de mariniers naar Zeeland. De Kamer wil verantwoordelijk staatssecretaris Barbara Visser gauw spreken. De Kamer vindt dat het kabinet in de kwestie niet fraai heeft gehandeld.

De marinierskazerne was aan Vlissingen beloofd, maar vrijdagochtend maakte het kabinet bekend dat het Nieuw Milligen in Gelderland wordt. De Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman zei dat „achter de ruggen” van de Zeeuwen om naar alternatieve locaties voor Vlissingen was gezocht.