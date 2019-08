Zeeuwen geven meeste geld uit aan trouwpak

Utrechtse bruidsparen geven het meeste geld uit aan hun bruiloft en Zeeuwse koppels besteden met gemiddeld 3662 euro het meeste aan hun uiterlijk. Dat blijkt uit onderzoek van een online huwelijksplatform, dat de trouwbudgetlijsten van ruim 4000 Nederlandse koppels analyseerde.

De gegevens die duizenden verloofde stelletjes uit Nederland op het platform The Perfect Wedding achterlaten, leveren interessante cijfers op. Zo blijkt dat een gemiddeld Utrechts stel 15.944 euro aan zijn bruiloft besteedt. Een bedrag dat 9,3 procent boven het landelijke gemiddelde van 14.585 euro ligt. Friese bruidsparen zitten ver onder het gemiddelde met een budget van 10.842 euro.

Bruidsparen besteden het grootste deel van hun budget aan de huwelijkslocatie en de catering, zegt Sarah Glasbergen, oprichter van het huwelijksplatform. „En zo’n 21 procent van het budget gaat op aan het uiterlijk. Dat is gemiddeld 3096 euro. Dat geld gaat naar de trouwjurk, het trouwpak, het bruidsboeket en de bruidsmake-up. Ongeveer 44 procent van alle bestedingen gaat naar de huwelijkslocatie en catering. Dat bepaalt de begroting dus behoorlijk.”

De Zeeuwse mannen geven gemiddeld genomen het meeste geld uit aan hun trouwpak. beeld The Perfect Wedding

Ondanks hun grotere budget, besteden Utrechters ‘slechts’ 2943 euro aan hun uiterlijk. Daarmee geven ze 19 procent van de totale kosten uit aan het trouwpak, de jurk, de make-up en alle andere zaken die te maken hebben met het uiterlijk. De Frieze paren geven relatief het meeste geld uit aan hun uiterlijk, zo’n 26 procent. Groningse dames betalen gemiddeld het meest voor hun trouwjurk, namelijk 1843 euro.

Deze grafiek geeft het gemiddelde totaalbudget per provincie weer. beeld The Perfect Wedding

Verklaringen voor de verschillen tussen de provincies heeft Glasbergen niet. „Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat de kosten van een trouwlocatie erg verschillen in den lande. Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan.”

Prioriteiten

Toch blijven huwelijksuitgaven heel persoonlijk, benadrukt Glasbergen. „Elk stel heeft andere prioriteiten. Ik zag bijvoorbeeld een stel met een budget boven de 30.000 euro, die een jurk van 1000 euro kochten. Terwijl er ook een stel was die met een budget van 10.000 euro zo’n 2000 euro aan de jurk uitgaven.”

Glasbergen ziet dat koppels het vaakst op de receptie en de trouwauto bezuinigen. „Ook al is dat een eigen keuze, toch zien we hier een trend. Net als dat de fotograaf, de locatie en de catering standaard goed scoren.”

In 2019 geven bruidsparen gemiddeld € 14.585 uit aan hun bruiloft. 3% van de koppels geeft meer dan € 30.000 uit aan hun grote dag. beeld The Perfect Wedding

Opkomende trends zijn volgens Glasbergen de videograaf, de weddingplanner en de professionele ceremoniemeester. „Die laatste is erg handig omdat je vrienden en familieleden, die normaal de zaken regelen, in zo’n situatie volop kunnen genieten van de bruiloft.”

Hetzelfde geldt voor de trouwvideo. Glasbergen noemt het voorbeeld van een stel dat in Zuid-Afrika trouwde, maar waarvan de 80-jarige oma niet mee het vliegtuig instapte. „Ook oma kan zo de trouwerij meemaken.”