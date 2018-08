Zeeuw in ziekenhuis na klappen met bierblikken

Een 67-jarige man is in het ziekenhuis beland nadat hij in Vlissingen klappen tegen zijn hoofd had gekregen met een tas vol blikken bier. De politie heeft een 39-jarige man uit de Zeeuwse havenstad opgepakt en spreekt van een „forse mishandeling”. De verdachte was behoorlijk onder invloed van alcohol en mogelijk ook drugs, aldus de politie.

Eerder op de avond waren de twee nog samen met anderen bier aan het drinken in de woning van het slachtoffer aan de Wilhelminastraat. Toen de voorraad op was, toog de 39-jarige man op verzoek van de 67-jarige naar de supermarkt voor meer.

Wat er precies is misgegaan tussen de twee is niet duidelijk, maar bij terugkomst werd de man met de blikken bier gewelddadig en sloeg hij erop los. Hij werd aangehouden toen hij probeerde weg te lopen.