Zeeuw (96) opgepakt om inrijden op 70-jarige

Een 96-jarige man uit Sluis is opgepakt voor het opzettelijk aanrijden van een man op een camping aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast verdenkt de politie de senior van diefstal. Nadat hij woensdag werd aangehouden, vond de politie twee gestolen ijzeren windmolentjes in zijn auto. Die zijn in beslag genomen en de man moest zijn rijbewijs inleveren. Na verhoor kon hij gaan.

Campinggasten verdachten de bejaarde man al langer van het stelen van spullen bij chalets op de camping in Nieuwvliet-Bad. De 70-jarige man die door hem werd aangereden, wilde hem hierop aanspreken. Hij ging met zijn fiets voor de auto staan. Maar de 96-jarige liet zich daar niet door tegenhouden. Hij stapte in zijn auto en reed de andere man aan. Die kwam volgens de politie op de motorkap terecht en werd tientallen meters meegesleurd. Hij is vanwege pijn naar een huisarts gegaan. Zijn fiets is vernield door de aanrijding.

Het valt nog te bezien of de verdachte zijn rijbewijs nog terugkrijgt. „Bekeken wordt of hij nog fit genoeg is om te rijden”, aldus de politie.