Zeeroeier Ralph Tuijn begint met vertraging

Het plan was om woensdag te vertrekken, maar de wind speelt oceaanroeier Ralph Tuijn parten. Vermoedelijk vertrekt hij nu vrijdag met zijn boot Algea om in zijn eentje de Atlantische Oceaan over te roeien. De wereldrecordpoging start in Portimão in Portugal.

Volgens een woordvoerder staat de wind „totaal verkeerd” en wel landopwaarts, wat het roeien uiteraard bemoeilijkt.

Naar alle waarschijnlijkheid komt Tuijn 50 tot 55 dagen na zijn start aan Frans-Guyana, een roeitocht van ruim 6000 kilometer. Het huidige record staat op 96 dagen.