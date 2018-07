In Heerlen is een lichte aardbeving geregistreerd op een diepte van 5 kilometer, meldt het KNMI. Dat gebeurde maandagochtend even na halfnegen.

De beving had een kracht van 2,4 en valt daarmee in de categorie ‘zeer lichte beving’. De oorzaak is volgens het KNMI een verschuiving in de aardlagen.