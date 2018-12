Zeer grote brand op bedrijventerrein Brabant

In een bedrijfspand op het Science Park in Son en Breugel, even ten noorden van Eindhoven, woedt zaterdagochtend vroeg een zeer grote brand. Volgens de brandweer heeft er ook een explosie plaatsgevonden in het gebouw. De brandweer blust daarom van op afstand en het is niet duidelijk is om wat voor bedrijf het gaat.

Bij de brand komt veel rook vrij, die in de richting trekt van een bosgebied en een kleine woonwijk. De bewoners worden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.