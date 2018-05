Zeer grote brand in Twello

In Twello woedt maandagochtend een zeer grote brand in vier winkelpanden aan de Nijverheidsstraat. De brand ontstond bij het bedrijf Colors@Home, dat verf, behang en raamdecoratie verkoopt. Van daaruit sloeg de brand over naar drie belendende panden, waaronder dat van een ijssalon en een buitensportwinkel. Het pand van Colors@Home is verwoest. De staat van de andere panden is onduidelijk.

Bij de brand komt veel rook vrij die over het Gelderse dorp trekt en de brandweer adviseert bewoners om ramen en deuren gesloten te houden. De Nijverheidsstraat ligt vlak langs het spoor en ook het treinverkeer ondervond aanvankelijk hinder van de rook, maar volgens een woordvoerder rijden er inmiddels weer treinen.

Er is ook asbest vrijgekomen. Doordat het windstil is, is dat slechts in de directe omgeving van de brand neergekomen.