Zeer grote brand in tegelhandel Kerkrade

In een grote tegelhandel in het Limburgse Kerkrade is vrijdagochtend vroeg brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het dak en aan de achterkant is de gevel ingestort. Ook een loods waarin meerdere oldtimers staan wordt bedreigd, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur in het bedrijfspand aan de Wiebachstraat, vlakbij het Parkstad Limburg Stadion, brak omstreeks 05.30 uur door nog onbekende oorzaak uit. Niemand is gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij, maar doordat het brandende pand in een industriegebied ligt, hebben omwonenden er vooralsnog weinig last van, aldus de woordvoerder.

De brandweer, die spreekt van een zeer grote brand, probeert de showroom van het bedrijf te redden.