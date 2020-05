Zeer grote brand bij autobedrijf in De Lutte onder controle

Op het terrein van een autobedrijf in De Lutte in de Overijsselse gemeente Losser heeft een zeer grote brand gewoed, meldt de brandweer Twente. Het korps heeft het vuur dat was gemeld rond 14.00 uur met veel materieel bestreden. Rond 16.40 uur werd het sein brand meester gegeven.

De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. De omgeving kan daarbij nog altijd last van de rook hebben.

Er stonden bij het bedrijf aan de Dorpsstraat in een gebied van 30 bij 30 meter opgestapelde sloopauto’s in brand. De brandweer heeft metingen uitgevoerd in de omgeving. Daar liggen volgens de woordvoerder een natuurgebied en een camping die in de rook liggen. Er zijn geen gevaarlijke concentraties aangetroffen, maar de mensen kunnen het best zo veel mogelijk uit de rook blijven.