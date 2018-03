Op de N270 in Helmond heeft maandag een zeer ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Een personenbus is in botsing gekomen met een vrachtwagen. De weg is in beide richtingen afgesloten. Volgens de politie is er sprake van meerdere slachtoffers, mogelijk ook doden. Maar een woordvoerder had daar nog geen bevestiging van gekregen.

Het ongeval vond plaats op de N270 in de richting van Deurne. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.