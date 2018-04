Zeemijn in Amsterdamse IJ wordt geruimd

De oude zeemijn die eind januari bij baggerwerkzaamheden in het Amsterdamse IJ werd gevonden, wordt woensdag geruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) behandelt de mijn eerst ter plekke onder water, zodat het explosief zo veilig mogelijk per schip kan worden verplaatst naar het IJsselmeer. Daar brengt de EOD hem tot ontploffing.

De hele operatie duurt naar verwachting zo’n tien tot twaalf uur, waarvan anderhalf uur op het IJ. Omwonenden hoeven niet hun huis uit, maar het scheepvaartverkeer wordt wel stilgelegd. Tijdens het vervoer naar het IJsselmeer gelden verkeersmaatregelen bij de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug.

De zeemijn ligt sinds de Tweede Wereldoorlog in het IJ. Nadat de vondst van het 600 kilo wegende explosief, is het volgens de procedures teruggelegd op de bodem. De mijn werd 24 uur per dag bewaakt met een boot.