Zeemijn gevonden in het Amsterdamse IJ

Bij baggerwerkzaamheden in het IJ in Amsterdam is ter hoogte van het Java-eiland een zeemijn gevonden. Nadat baggeraars de mijn hadden opgedregd en in de grijper hadden, is die weer voorzichtig teruggelegd op de bodem. Een team van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg.

Van het projectiel zijn foto’s gemaakt die zijn opgestuurd naar de EOD. Die bevestigde dat het om een zeemijn ging en „nemen het serieus”, aldus een woordvoerder van de politie. Het projectiel ligt op ongeveer 270 meter uit de kant.

De pont tussen het Azartplein en Zamenhof is uit de vaart genomen. Ook enkele buslijnen zijn omgeleid.

Het is niet duidelijk hoe de zeemijn in het IJ terecht is komen. In en rond Amsterdam zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog bommen afgeworpen, maar dat waren vliegtuigbommen.