Winkelketen Zeeman waarschuwt voor houten speelgoedfruit met artikelnummer 46147. Gebleken is dat in sommige gevallen het klittenband tussen de stukjes fruit kan losraken en verstikkingsgevaar kan veroorzaken voor kleine kinderen. Het artikel is verkocht in de periode van november 2018 tot en met januari 2019 in de winkels van Zeeman.

Kopers kunnen het speelgoed terugbrengen naar Zeeman en krijgen dan hun geld terug