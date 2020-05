Zeeman gaat mondkapjes verkopen

Mensen kunnen over twee weken niet-medische mondkapjes kopen bij Zeeman. Dat laat een woordvoerster van de winkelketen maandag desgevraagd weten aan BuzzE.

De maskers liggen op 1 juni in de winkel, als het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer in Nederland verplicht is. Ze zijn te koop in alle vestigingen van Zeeman en ook zijn er varianten die alleen in de webshop worden aangeboden.

Bij de keten wordt volgens de zegsvrouw ook veel materiaal gekocht om zelf mondkapjes te maken. Op de website van Zeeman wordt uitgelegd hoe dat moet, welke materialen geschikt zijn en hoe ze moeten worden gebruikt.