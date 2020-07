De Zeelandbrug is vrijdagmiddag in beide richtingen een uur lang dicht geweest voor het autoverkeer. De slagbomen aan beide zijden wilden niet meer omhoog. Rond 14.30 uur was de storing verholpen en kon het verkeer weer rijden.

De Zeelandbrug over de Oosterschelde verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland.