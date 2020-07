De Zeelandbrug is in beide richtingen dicht. De slagbomen aan beide zijden willen niet meer omhoog, meldt de ANWB. De stremming van de brug leidt nog niet tot grote vertragingen, ondanks dat het een vakantievrijdag is, zegt een woordvoerster.

De Zeelandbrug over de Oosterschelde verbindt Noord-Beveland met Schouwen-Duiveland.