Zeeland wil ook met het ov bereikbaar blijven

Het was wel wat wrang, geeft Harry van der Maas, gedeputeerde Mobiliteit, toe. Uitgerekend op de dag dat de provincie Zeeland een conferentie organiseerde over de toekomst van de mobiliteit in Zeeland, werd maandag bekend dat vervoersbedrijf TCR failliet is verklaard. TCR vervoert dagelijks zo’n duizend Zeeuwse kinderen naar en van school. Daaronder veel leerlingen uit het speciaal onderwijs.

Het faillissement illustreert hoe kwetsbaar het openbaar vervoer is in het vergrijzende en dunbevolkte Zeeland. Tijdens de conferentie ”Slimme mobiliteit” in Goes, met als gast minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen), werd zelfs duidelijk dat het openbaar vervoer in Zeeland in zijn huidige vorm eigenlijk ten dode is opgeschreven. „De aanbodgerichte vorm van ov is op den duur niet betaalbaar”, zegt bestuurder Harry van der Maas (SGP) na afloop.

De 200 deelnemers brainstormden over alternatieven om het uitgestrekte Zeeland in de toekomst bereikbaar te houden. Zo werd geopperd om in de daluren –wanneer er weinig scholieren met de bus gaan– een vraaggestuurd openbaar vervoer op te tuigen waarbij reizigers zelf aangeven wanneer en waar zij vervoer nodig hebben. Een heel andere systematiek dan wanneer de bus op vaste tijden vaste routes rijdt, en dan ook nog eens vaak zonder passagiers.

Eén pasje

Met de moderne communicatiemiddelen moet vraaggestuurd ov haalbaar zijn, legt Harry van der Maas uit. „Het maakt dan niet uit of mensen gebruikmaken van bus of van haltetaxi. Ze moeten wel het liefst met één pasje voor elke vervoersvorm kunnen betalen. Zeeland heeft van heel Nederland relatief het grootste privé-autobezit. De beste manier om mensen uit de auto te krijgen, is het aanbieden van optimaal gebruiksgemak in het ov. Eén simpel en eenduidig afrekensysteem voor trein, bus en haltetaxi en voor het lenen van een fiets of het gebruiken van een deelauto, is dan een hele stap in de goede richting.” Zo’n systeem moet dan wel ook elders in het land worden uitgerold, anders wordt het te duur. Zeeland kan als proefgebied fungeren.

Leenfiets

Op de conferentie werd het idee gelanceerd om in Zeeland met zijn eilandenstructuur ”hubs” in te richten: centrale plekken waar lijnbussen frequent naartoe rijden, maar van waaruit forenzen het laatste stuk van de rit naar hun bestemming kunnen afleggen met een vooraf gereserveerde leenfiets of elektrische deelauto.

Terugkijkend signaleert Van der Maas dat het onderwerp in zijn provincie „enorm leeft.” „Een heel goede zaak, want bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een leefbare provincie. Anderzijds geeft die betrokkenheid aan hoe urgent de ov-problematiek in Zeeland is.”

Minister Van Veldhoven zei dat ze bereid is mee te denken over oplossingen. Maar voordat zij met geld over de brug komt, wil zij resultaten zien van proefprojecten met nieuwe vormen van vervoer.

De conferentie werd bezocht door ambtenaren, wethouders, Statenleden, leden van dorpsraden en vervoersbedrijven. Er waren ook deelnemers uit Drenthe, Friesland en Groningen.