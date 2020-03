Zeeland wil minimaal 50 miljoen euro voor wegblijven kazerne Vlissingen

Er moet passende compensatie komen voor Zeeland nu de marinierskazerne niet naar Vlissingen verhuist. Daar waren alle partijen het woensdag over eens tijdens een extra vergadering van de Provinciale Staten.

De vergadering was belegd vanwege het kabinetsbesluit om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen en het ontbreken van een compensatiebesluit. Een deel van de vergadering ging over de compensatie die Zeeland zou moeten krijgen, meldt Omroep Zeeland. Volgens het CDA moet die bestaan uit directe financiële compensatie en een investering in de Zeeuwse economie. De ChristenUnie sloot zich daarbij aan. Het geld moet volgens de partij ten goede komen aan onderwijs en zorg in de provincie.

De SGP wil dat Zeeland voorrang krijgt bij rijksprojecten buiten de Randstad. „Het kabinet heeft een schuld in te lossen”, verklaarde fractieleider Joan van Burg donderdagmorgen. Hij benadrukte dat in Zeeland de afgelopen jaren diverse rijksdiensten –onder meer de Belastingdienst– vertrokken.

Het provinciebestuur wil minimaal 50 miljoen euro ter compensatie en een vergoeding voor het wegblijven van de 2000 mariniers en hun gezinnen. Wordt de compensatie niet goed geregeld, dan is het bestuur bereid de zaak voor de rechter te brengen.

Donderdagavond gaat premier Rutte op een VVD-bijeenkomst in Vlissingen in gesprek met de Zeeuwen. Van Burg: „Ik hoop dat Rutte daar niet alleen staat als VVD-voorman maar ook als premier van Nederland.” Vrijdag volgt een gesprek tussen afgevaardigden van de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap met minister Knops.

Diverse oud-mariniers willen terugkeren naar het korps nu de verhuizing naar Vlissingen van de baan is, meldde de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. De mariniers vertrokken eerder bij defensie omdat ze niet in Zeeland wilden wonen. Nu de kazerne waarschijnlijk naar Nieuw-Millingen gaat, zien de mariniers weer toekomst bij het korps.